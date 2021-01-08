Zelenskiy'den Libya'da alıkonulan Ukraynalı denizcilerin tahliyesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2016'da Libya'da alıkonulan Ukraynalı denizcilerin ülkelerine dönüşüne yardımı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 5 yıl Libya'da alıkonulan Kaptan Hayyam Tankeri mürettebatı denizcilerin ülkeye dönmesinden memnun olduğunu belirtti.
Glad to welcome our sailors, members of the Captain Khayyam tanker's crew, at home after 5 years of detention in #Libya! #Ukraine never forgets and doesn't leave its people in trouble. Special thanks to @RTErdogan for helping to evacuate our citizens. 🇺🇦 appreciates 🇹🇷's support pic.twitter.com/i9N5fdimUE— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2021
Ukrayna'nın vatandaşlarını asla unutmadığını ve zor durumda bırakmayacağını aktaran Zelenskiy, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlarımızın tahliyesine yardımından ötürü özellikle teşekkür ederim. Türkiye'nin desteğine minnettarım." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı 7 Ocak'ta, Libya deniz sahasında 2016'da alıkonulan Kaptan Hayyam Tankeri mürettebatı 4 Ukrayna vatandaşının ülkelerine döneceğini duyurmuştu.
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