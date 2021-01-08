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Zelenskiy'den Libya'da alıkonulan Ukraynalı denizcilerin tahliyesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2016'da Libya'da alıkonulan Ukraynalı denizcilerin ülkelerine dönüşüne yardımı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 5 yıl Libya'da alıkonulan Kaptan Hayyam Tankeri mürettebatı denizcilerin ülkeye dönmesinden memnun olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın vatandaşlarını asla unutmadığını ve zor durumda bırakmayacağını aktaran Zelenskiy, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlarımızın tahliyesine yardımından ötürü özellikle teşekkür ederim. Türkiye'nin desteğine minnettarım." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı 7 Ocak'ta, Libya deniz sahasında 2016'da alıkonulan Kaptan Hayyam Tankeri mürettebatı 4 Ukrayna vatandaşının ülkelerine döneceğini duyurmuştu.

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