Zelenskiy'den Libya'da alıkonulan Ukraynalı denizcilerin tahliyesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 5 yıl Libya'da alıkonulan Kaptan Hayyam Tankeri mürettebatı denizcilerin ülkeye dönmesinden memnun olduğunu belirtti.

Glad to welcome our sailors, members of the Captain Khayyam tanker's crew, at home after 5 years of detention in #Libya! #Ukraine never forgets and doesn't leave its people in trouble. Special thanks to @RTErdogan for helping to evacuate our citizens. 🇺🇦 appreciates 🇹🇷's support pic.twitter.com/i9N5fdimUE