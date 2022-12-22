Zelenskiy ve Biden'dan sıcak mesajlar!

Rusya'nın ülkesine savaş başlattığı 24 Şubat'tan bu yana ilk yurt dışı ziyaretini yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'daki ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki kritik altyapıları hedef alarak savaşı daha da tırmandırdığını söyledi.

Zelenskiy, ABD Kongresinde Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak katıldığı bir oturumda Kongre üyelerine hitap etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Tüm kasvetli manzaraya rağmen Ukrayna düşmedi. Ukrayna yaşıyor ve (Rusya'yı) geri püskürtüyor." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin başkanlığındaki oturumda, Kongre üyeleri Zelenskiy'yi uzun süre ayakta alkışlayarak karşıladı.

Konuşmasına başta Amerikan halkı olmak üzere Kongre üyelerine teşekkür ederek başlayan Zelenskiy, "Burada olmak benim için bir ayrıcalıktır." görüşünü dile getirdi.

"Gelecek yıl dönüm noktası olacak"

Zelenskiy, tüm dünyanın zihninde Rusya’ya galip geldiklerini söyleyerek, "Tüm kasvetli manzaraya rağmen Ukrayna düşmedi. Ukrayna yaşıyor ve (Rusya’yı) geri püskürtüyor." diye konuştu.

ABD'lilerin ve Avrupalıların da bu savaşta bir zafer elde ettiklerini aktaran Zelenskiy, "İşte bu nedenle Avrupalılar şu an her zamankinden daha güçlü." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Rus tiranlığı üzerimizdeki kontrolünü kaybetti. Bir daha asla zihinlerimizi etkileyemeyecek." dedi.

Öte yandan Rusları sahada da yenmeleri gerektiğini dile getiren Zelenskiy, konuşmasında "Bu mücadele çocuklarımız ve torunlarımızın nasıl bir dünyada yaşayacaklarına karar verecek." ifadesine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, gelecek yılın hem Ukrayna hem de ABD için "dönüm noktası” olacağını ifade ederek, Ukrayna’nın cesareti ve ABD’nin kararlılığına vurgu yaptı.

"Ukrayna asla teslim olmayacak"

Rusya’nın mayıstan bu yana Bahmut’a durmaksızın saldırılar gerçekleştirdiğini anlatan Zelenskiy, geçen yıl 70 bin sivilin yaşadığı bu şehirde artık çok az sayıda sivilin kaldığını söyledi.

Zelenskiy, Rusya’nın askeri mühimmat ve cephane konusunda kendilerinden önde ancak Ukrayna savunma güçlerinin hala ayakta olduğuna dikkati çekti.

Ukraynalı askerlerin mücadelesini 1944’te Hitler’e karşı mücadele veren Amerikan askerlerine benzeten Zelenskiy, "Ukrayna asla teslim olmayacak." dedi.

Zelenskiy, Rusya ve İran’ı "terör devleti" olmakla suçladı

Kendilerine verilen mühimmat desteğinin önemli ancak yeterli olmadığını belirten Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya bu soykırım politikasında kendisine bir müttefik buldu: İran. İran Rusya'ya altyapımızı tehdit eden yüzlerce öldürücü dron gönderdi. Böylece bir terörist diğerini bulmuş oldu. Diğer müttefiklerimize saldırmaları ise an meselesi. Onları şimdi durduramazsak… Bunu yapmalıyız."

Ukrayna’nın hiçbir zaman kendileri yerine Amerikan askerlerinin Ukrayna topraklarında savaşmalarını talep etmediğini dile getiren Zelenskiy, Ukraynalı askerlerin Amerikan tank ve uçaklarını mükemmel şekilde kullanabileceklerini kaydetti.

Zelenskiy’den barış zirvesi teklifi

Zelenskiy, Ukrayna’nın 10 maddelik barış formülü tekliflerini Başkan Joe Biden ile görüştüklerini kaydederek, "Bunları ortak güvenliğimizi önümüzdeki on yıllar boyunca garanti altına almak için uygulamalıyız." dedi.

Bu kapsamda bir barış zirvesi düzenlenmesi teklifinde bulunduklarını belirten Zelenskiy, önerdikleri barış inisiyatifini Biden’ın da desteklemesinden memnuniyet duyduğunu aktardı.

Konuşmasında sık sık "demokrasi" vurgusu yapan Zelenskiy, Rusya’ya daha sert yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu.

Biden: ''Ukrayna orada durduğu sürece Ukrayna'nın yanında olacağız''

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye "Endişelenmenize gerek yok, Ukrayna orada durduğu sürece Ukrayna'nın yanında olacağız." dedi.

Biden, 300 günü aşan savaşta Ukrayna halkının, Rusya'ya ve dünyaya ülkelerine olan sevgilerini ve sarsılmaz kararlılığını gösterdiğini belirtti.

ABD'nin bugüne kadar Ukrayna'ya verdiği yardımları özetleyen Biden, ülkesinin Ukrayna'ya yardım sağlamaya devam edeceğini kaydetti.

Biden, Amerikan halkının da Ukrayna'nın kararlılığından ilham aldığını ve ABD hükümetinin Ukrayna’ya yardımlarını desteklediğini dile getirdi.

ABD'nin neden Ukrayna'nın ihtiyaçlarını tek seferde karşılamadığına ilişkin soruya yanıt veren Biden, ABD'nin şu ana kadar Ukrayna'ya 20 milyar doları aşkın askeri yardım yaptığını, Patriot gibi gelişmiş hava savunma sistemlerinden füze ve roket sistemlerine kadar birçok silah verdiğini anlattı.

Biden, Zelenskiy'ye dönerek, "Sayın Başkan endişelenmenize gerek yok. Ukrayna orada durduğu sürece biz Ukrayna'nın yanında olacağız." dedi.

"(Putin) NATO'yu daha da güçlendirdi"

Rusya'ya karşı 2023'te Ukrayna'ya destek vermeye devam etme isteği konusunda bir değişim olup olmayacağına yönelik soru üzerine Biden, NATO ve Avrupa Birliğinin (AB) hiç bu kadar birlik içinde olduğunu görmediğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, şöyle devam etti:

"(Avrupa ülkelerinin iradelerinde) Bu konuda herhangi bir değişime dair emare görmedim. Burada neyin tehlikede olduğunu hepimiz biliyoruz. Avrupalı ortaklarımız ise bunu en iyi anlayanlardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa’da bir ülkenin başka bir ülkeyi işgal ettiğini görmedik. Biz direnç göstermediğimiz, Ukraynalılara direnmek için destek vermediğimiz sürece Putin’in değişeceğine dair bir emare göremediler. Hepimiz neyin tehlikede olduğunu biliyoruz. Egemenlik fikri, BM Antlaşması tehlikede. (Putin) NATO'yu zayıflatacağını düşündü ama bunun yerine NATO'yu daha da güçlendirdi."

Rusya-Ukrayna savaşının adil bir şekilde bitmesinin yolunun ne olduğu sorusuna ise Biden, Putin'in askerlerine çekilme emri vermesi ile bu savaşın bitebileceği ancak bunun şu anda olmasını beklemediği yanıtını verdi.

Biden, "Peki ne olacak? Bugün konuştuğumuz şey, Ukrayna'nın savaşta başarılı olması için yardım etmeye devam edeceğiz. Savaş sahasında bizim, Avrupalı müttefiklerimiz ve diğerlerinin yardımı ile başarılı olabilirler. Dolayısıyla Başkan Zelenskiy Ruslarla konuşmaya hazır olduğunda o zaman da başarılı olacak çünkü savaşı kazanmış olacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Patriot hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya vermesinin Rusya ile gerilimi artırma olasılığını nasıl hesapladığına ilişkin soru üzerine Biden, bu silahın sadece savunma amaçlı olduğunu ve gerilimi tırmandıracak bir kabiliyet olmadığını dile getirdi.

Zelenskiy: "Patriotlar Ukrayna için çok önemli"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'ye gerçekleştirdiği bu ziyaretin "tarihi" olduğunu belirterek, "Savaşın son 30 gününde ABD ile ilişkilerimizde yeni bir döneme girdik ve gerçek birer müttefik olduk." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya desteklerinden ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür eden Zelenskiy, Biden'ın açıkladığı 2 milyar dolarlık yardım paketinin ve bu paketin en önemli içeriği olan Patriot hava savunma sistemlerinin kendileri için oldukça önemli olduğunu söyledi.

Zelenskiy, "Bu Ukrayna'nın güvenli bir hava sahası oluşturması için çok önemli bir adım. Ancak bu şekilde terörist ülkeyi (Rusya) ve onun enerji kaynaklarımıza, halkımıza ve altyapımıza yönelik terör saldırılarını sona erdirebiliriz." şeklinde konuştu.

ABD'nin yaklaşık 45 milyar dolarlık ek finansman desteği için de teşekkür eden Zelenskiy, "ABD'nin bu yardımının her bir doları uluslararası güvenliğin güçlendirilmesini sağlayacak." dedi.

Kongreye cephe hattından Ukrayna bayrağı hediyesi

Zelenskiy, konuşmasının sonunda kendilerine verdikleri desteğe teşekkür babında Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye doğu Ukrayna’daki cephe hattı Bahmut’ta kendisine sunulan ve üzerinde Ukrayna askerlerinin imzasını taşıyan Ukrayna bayrağını hediye etti.

Buna mukabil Pelosi de Zelenskiy’ye Kongre binasında dalgalanmış bir ABD bayrağı sundu.