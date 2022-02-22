Zelenskiy: Ukrayna sınırları olduğu gibi kalacak

Rusya Devlet Başkanı Putin'in tartışılan kararının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Putin'in ses getiren, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararının egemelik ihlali olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır" açıklamasını yaptı.

Her hamleye hazırlıklıyız

Rusya'nın olası hamlelere karşı hazırlıklı olduklarını vurgulayan Zelenskiy, "Rusya Federasyonu'nun eylemleri, Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir şekilde ihlalidir" dedi.

Putin'in açıklamalarının, Rusya'nın Minsk Anlşamasından tamamen çekildiği anlamına geldiğini ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna sınırları, Rusya'nın açıklamasına rağmen olduğu gibi kalacaktır" sözleriyle toprak bütünlüğü vurgusu yaptı.

"Hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmuyoruz"

"Barış istiyoruz" diyen Zelenskiy, "Ortaklarımızdan net ve etkili destek adımları bekliyoruz" çağrısında bulundu. Siyasi ve diplomatik çözüm yollarından yana olduklarını vurguladı.

Zelenskiy, "Sınırlarımız iyi korunuyor, biz kendi toprağımızdayız. Hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmuyoruz, kimseye bir şey vermeyeceğiz" dedi.