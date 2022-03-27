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Zelenskiy: Rus füzelerini av tüfeğiyle vuramayız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna, Rus füzelerini av tüfeğiyle ya da makineli tüfeklerle vuramaz. Çok daha fazlasına ihtiyaç var." dedi.

Zelenskiy, yayımladığı video mesajla bir kez daha Batı'ya seslendi; Ukrayna'nın Avrupa'nın güvenliği için kritik nokta olduğunu dile getirdi.

Silah desteği isteyen ve Mariupol'ü kurtarmanın ancak ek tank ve uçak yardımıyla mümkün olacağını vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna, Rus füzelerini av tüfeğiyle ya da makineli tüfeklerle vuramaz. Çok daha fazlasına ihtiyaç var. Mariupol'ü yeterli miktarda silah olmadan geri almak mümkün değil." dedi.

Enerji üretimi mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı, Katar'da düzenlenen Doha Forumu'na da video konferansla katıldı.

Zelenskiy, "Enerji üreten ülkeler, Rusya'nın petrol ve doğal gaz zenginliğini diğer ülkelere 'şantaj' maksadıyla kullanmaması için üretimi artırmalı." diye konuştu.

Rus birliklerin tarım arazilerine zarar verdiğini de belirten Zelenskiy, "Hiçbir ülkenin gıda krizine karşı sigortası yok." dedi.

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