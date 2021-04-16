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Zelenskiy: Putin'in de dahil olacağı 4'lü görüşmelere hazırım

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de dahil olacağı dörtlü görüşmelere hazır olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yüz yüze görüştü. Görüşmeye Almanya Başbakanı Angela Merkel de video konferansla katıldı.

Zelenskiy, Putin'in de dahil olacağı dörtlü görüşmelere hazır olduğunu belirtti.

Zelenskiy, Macron ile Ukrayna'nın NATO üyeliği meselesini de görüştüklerini söyledi. "Biden-Putin görüşmesi bazı meseleleri çözüme kavuşturabilir." dedi. 

Merkel, Macron ve Zelenskiy, Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekilmesi çağrısında bulundu

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamada Başbakan Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin video konferans yoluyla Ukrayna ve Rusya sınırındaki güvenlik durumu görüştükleri ifade edildi.

Liderlerin Ukrayna sınırında ve meşru olmayan yollarla ilhak edilen Kırım'daki Rus birliklerinin takviye edilmesinden endişe duyduklarını vurgulayarak gerilimin azaltılması için Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekilmesi çağrısında bulundukları belirtildi.

Görüşmede Merkel ve Macron'un Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdikleri desteği bir kez daha vurguladıkları kaydedildi.

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