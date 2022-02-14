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Zelenskiy: NATO üyeliği güvenliğimizi garantiye alacaktır

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak toplantıda konuştu. Zelenskiy, "NATO üyeliği güvenliğimizi garanti altına alacaktır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Scholz, Rusya'ya "Avrupa'nın güvenliği için diyaloğa hazırız" mesajı verdi.

Moskova'dan tansiyonu düşürme niyetine dair somut işaret talep etti.

Sholz, Kiev'in ardından Moskova'ya gidecek.

Zelenskiy de NATO üyeliğinin Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına alacağını söyledi.

"Tansiyonun artması durumunda Rusya'ya yönelik ne gibi yaptırımlar uygulanacağını bilmiyorum" dedi.

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