Zelenskiy, ''Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar!''

Ukrayna'nın Kerç Köprüsü'ne yapığı saldırının ardından, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin şiddeti arttı. Başkent Kiev, günün erken saatlerinde hava saldırılarına uğrmaya başladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin Telegram üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

''Büyük ölçekli savaşın 229. günü. Savaşın 229. gününde, bizi yok etmeye uğraşıyorlar. Bizi yeryüzünden tamamen silmeye çalışıyorlar!''

''Zaporijya'da, evlerinde uyuyan insanları öldürüyorlar. Dnipro ve Kiev'de işlerine giden insanları öldürüyorlar.''

''Ukrayna'da hava saldırıları durmuş değil. Misilleme vuruşları gerçekleşiyor. Maalesef, bu patlamalardan dolayı ölen ve yaralananlar mevcut. Lütfen sığınaklardan çıkmayın. Kendinize dikkat edin, seviliyorsunuz. Dayanın, güçlü kalın.'' diye seslendi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy'den en son gelen açıklamalar şu şekilde:

''Bu sabah çok zor geçiyor. Teroristlerle uğraşıyoruz. Düzinelerce füze, İran 'Shahidleri'. İki hedefleri var.

İlki, ülkenin tamamındaki enerji tesisleri. Kiev ve Khmelnytskyi bölgesi, Lviv ve Dnipro, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk bölgesi, Zaporizhzhia, Sumy bölgesi, Kharkiv bölgesi, Zhytomyr bölgesi, Kirovohrad bölgesi, ülkenin güneyi.

Panik ve kaos istiyorlar, enerji sistemimizi yok etmek istiyorlar. Umutsuzlar...

İkinci hedef ise insan... Seçilen zaman ve vurulan hedeflere bakılırsa, mümkün olduğunca fazla hasara neden olmak için özellikle seçilmiştir.

Lütfen bugün barınaklarda kalın. Ordumuzun yardımıyla her şey yoluna girecek.

Her zaman güvenlik uyarılarına uyun ve her zaman hatırlayın: Ukrayna bu düşman ortaya çıkmadan önce de vardı ve sonra da var olacaktır...