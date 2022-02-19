Zelenskiy: Avrupa'nın güvenlik mimarisi neredeyse yok olmak üzere

Almanya'da düzenlenen 58'inci Münih Güvenlik Konferansı 2. gününde devam ediyor. Konferansın gündeminde Ukrayna-Rusya krizi yer alıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy konferansta konuşma yaptı.

"Kırım ve Donbas'ta işgal edilen yerler barışçıl yollarla Ukrayna'ya geri dönecek"

"Dünyanın ve Avrupa’nın güvenlik mimarisi neredeyse yok olmak üzere. Dostlarımız yanımızda olsun ya da olmasın ülkemizi savunacağız." diyen Zelenskiy, "Kırım ve Donbas'ta işgal edilen yerler barışçıl yollarla Ukrayna'ya geri dönecek." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinin yanı sıra Avrupa, Almanya, ve Türkiye’nin katılımı ile bir zirve düzenlenmesini öneriyorum." dedi.

"Bombalamalar başladıktan sonra yaptırım uygulamak çok geç olur"

Zelenskiy, "NATO ülkeleri, Ukrayna'nın üyeliğini gerçekten isteyip istemedikleri konusunda dürüst olmalı." diyerek "Müttefikler için bombalamalar başladıktan sonra yaptırım uygulamak çok geç olur." değerlendirmesini yaptı ve sözlerine şunları ekledi:

"Panik içinde değiliz. Ukrayna sekiz yıldır bir kalkan oldu ve dünyanın en büyük ordularından birini geri tutuyor. "ABD'nin istihbaratına minnetterarız ancak benim güvendiğim Ukrayna'nın istihbaratı."

"Diyaloğa hazırız" mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya ile herhangi bir platformda diyaloğa hazırız" mesajını verdi ve "ben Münih'teyken Ukrayna emin ellerde." dedi.