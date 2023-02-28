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Zelenskiy, Avrupa Birliği mükemmel hale gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Avrupa Birliğine üye olmasıyla birlikte "barışçıl, özgür ve birleşik büyük Avrupa projesinin mükemmel hale geleceğini" söyledi

Zelenskiy, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın AB üyeliği adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir yıl önce Ukrayna-Rusya savaşının 5. gününde Ukrayna'nın AB'ye üyelik başvurusunda bulunduğunu hatırlatan Zelenskiy, "Adaylık aldık. Bu yıl üyelik müzakerelerine başlama kararı alma zamanı." dedi.

Zelenskiy, "Barışçıl, özgür ve birleşik büyük Avrupa projesi Ukrayna ile mükemmel hale gelecek. Mücadelede beraberiz, bu da zaferde beraber olacağımız anlamına geliyor. Yaşasın Avrupa, yaşasın özgürlük." ifadesini kullandı.

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