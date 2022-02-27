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Zelenski, Rusya'nın Belarus teklifini reddetti

Zelenski, Rusya'nın Belarus teklifini reddetti; müzakereyi Varşova, İstanbul ya da Bakü'de yapmayı önerdi

Kremlin’in müzakereler için Belarus’a Rus heyetin ulaştığını açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, müzakerelere açık olduğunu ancak bunun Belarus topraklarında olmasını kabul etmediklerini söyledi.

Zelenski, Rusya’nın Belarus’ta müzakere teklifine “Ukrayna’ya saldırganlık göstermeyen yerlerde görüşmelere açığız” yanıtını verdi. Zelenski, "Minsk görüşmeleri, Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya saldırmazsa mümkün olabilir" dedi. 

Zelenski, Varşova, İstanbul ve Bakü'yü olası müzakere şehirleri olarak açıkladı. 

 

 

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