Zeki Müren'li reklam filmine tepki

İş Bankası'na ait bir kredi kartının reklamında Zeki Müren'in canlandırılması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sanatçı Çağlar Çorumlu'nun Zeki Müren'i canlandırdığı reklamın Sanat Güneşi'nin anısına saygısızlık olduğu yorumları yapıldı.

İş Bankası reklamına tepki verenlerden biri de CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş oldu. Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İŞ BANKASI reklamı, Zeki Müren’in anısına karşı saygısızlıktır. İş Bankası bu saygısızlığı yapmaktan vazgeçmeli ve reklamı geri çekmelidir. Zeki Müren’i canlandıran Çağlar Çorumlu da bu saygısızlığa alet olmuştur. Her şey para değil Çorumlu…" ifadelerine yer verdi.