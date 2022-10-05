Zeki Müren'in son sözlerini kuzeni anlattı!
Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner, ünlü sanatçı vefat etmeden 1 gün önce yaptıkları telefon görüşmesinde konuşulanları yıllar sonra anlattı.
Yaşadığı döneme damga vuran ve bugün dahi büyük bir hayran kitlesine sahip olan Zeki Müren'i, sanatçı kuzeni Özlem Güner, Turgay Kızıltuğ Müzik Akademisi iş birliğiyle düzenlediği "Masal Tadında" isimli konser dizisiyle genç kuşaklara tanıtmaya çalışıyor.
Özlem Güner, konser için geldiği İzmir'de, 70'li yılların sonunda İstanbul Hukuk Fakültesinde okurken "dayı" diye hitap ettiği Zeki Müren'in yanında kaldığını ve onu çok yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirtti.
O dönem yaşadıklarının hala hafızasında olduğunu ifade eden Güner, "Onunla olmak muhteşem bir duyguydu. Ben bunu doyasıya yaşayamadım belki. Biraz erken ayrıldı aramızdan ama yıllar boyu birlikte çok güzel bir masal yaşadık onunla. Benim arkadaşım, sırdaşım ve yoldaşım oldu. O yüzden çok büyük bir mutluluk benim için." dedi.
Son görüşme
Sanatçının vefatından bir gün önce kendisini telefonla aradığını ve uzun bir görüşme yaptıklarını belirten Güner, bu görüşmeyi şu sözlerle paylaştı: