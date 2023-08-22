Zekeriya Öz'e Almanya'da dayak!

Firari FETÖ’cü Zekeriya Öz'ün Almanya Mannheim'da bir restoranda bir Türk iş adamı tarafından dövüldüğü iddia edilmişti. Öz'ü döven iş adamının Rıfat Bayraktar olduğu ortaya çıktı.

İş adamı Bayraktar'ın, daha önce FETÖ'ye yönelik şikayetlerini takipsizlikle sonuçlandırması sebebiyle Öz'e kızgın olduğu, olay günü de Almanya Mannheim'da bir restoranda oturduğunu öğrenince "Utanmadan buralarda geziyor musun?" diyerek Öz'e kafa atıp yumrukladığı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre, Alber Rıfat Bayraktar, yaşananları anlattı:

Olay nasıl oldu?

"Ben Türkiye'de, Avrupa'nın çeşitli kentlerinde ve Almanya Frankfurt'ta şirketleri olan bir iş insanıyım. Olay günü bir çalışanım, Zekeriya Öz'ün Almanya Mannheim'da 'İstanbul' isimli Türk restoranında oturduğunu bana bildirdi. Ben de daha önce başsavcı vekiliyken benim FETÖ'cülere yönelik şikâyetlerimi takipsizlikle sonuçlandırdığı ve şikâyetlerimi aleyhime çevirip zulmettiği için kendisine kinliydim. Beni ilgim olmayan bir konuda suçlu hale getirmişti.