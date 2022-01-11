Zehra Güneş'in sevgilisi Eren Dişli soda kralı çıktı
Milli voleybolcu Zehra Güneş, maden sularıyla ünlü Sırma Grup'un varisi Eren Dişli ile aşk yaşıyor.
Vakıfbank'ın yıldızı Zehra Güneş, yapımcılığını yeni sevgilisi Eren Dişli'nin üstlendiği "Nalan" filminin galasından yaptığı paylaşımla birlikteliğini duyurmuştu.
1 13
Peki; Zehra Güneş ile birlikteliği gündeme bomba gibi düşen Eren Ali Dişli kimdir?
2 13
3 13
Zehra Güneş'in sevgilisi, iş insanı Eren Dişli, Sırmagrup Yönetim Kurulu Başkanı Davut Dişli’nin en küçük oğludur.
Sırmagrup Türkiye'nin e çok satan Soda markalarından birisi.
4 13