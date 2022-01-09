Zehra Güneş ve Eren Dişli aşkı doğrulandı!
Açelya Topaloğlu ve Sergen Deveci'nin başrollerinde olduğu ‘Nalan' filminin galası yapıldı. Filmin yapımcısı Eren Dişli de geceye aşk yaşadıkları konuşulan milli voleybolcusu Zehra Güneş ile birlikte katılarak iddiaları doğruladı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gösterdiği performans ile dikkat çeken Zehra Güneş son olarak Vakıfbank ile Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonluğuna ulaşmış ve müthiş bir seneyi geride bırakmıştı.
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dikkati çeken ve Vakıfbank'ta forma giyen Zehra Güneş, yıldızı parlayan isimlerin başında geliyor.
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Genç voleybolcular arasında güzelliği ve başarısı ile dikkatleri üzerine toplayan Zehra Güneş, Vakıfbank şampiyonluğu sonrası sosyal medyadan paylaştığı kare ile gündem olmuştu.
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Eren Dişli ile adı aşk iddialarına karışan ve paylaştığı fotoğrafla bu iddiaları güçlendiren voleybolcu dün akşam katıldığı galada ilişkilerini açıkça meydana koydu.
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