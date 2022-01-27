Zehra Güneş imkansızı başardı
Hem Avrupa'da hem de Misli.com Sultanlar Ligi'nde lider olan Vakıfbank'ta milli voleybolcu Zehra Güneş'in olağanüstü performansı konuşuluyor.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 ile lider konumda bulunan Vakıfbank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek zirveye yükseldi.
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Vakıfbank'ta milli voleybolcu Zehra Güneş mükemmel performansıyla takımını adeta sırtladı.
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Zorlu Fenerbahçe karşılaşmasında 7 sayı bularak takımının en skorer ikinci ismi olan Zehra, yaptığı 9 blokla da göz doldurdu.
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