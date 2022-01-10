Zehirli baklava davasında 40 yıl hapis istemi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi, Kızılsaray Mahallesi'nde, ayrıldığı eski eşinin ailesiyle beraber kaldığı evi kurşunlayan Ferudun Alkan'a 45 gün uzaklaştırma cezası verildi.

Cezadan birkaç gün sonra Alkan'ın kayınpederi Metin Kabakçı'nın evinin kapısını 2 kişi çaldı. Sosyal Hizmetler'den geldiklerini ve erzak getirdiklerini söyleyen kişiler eve girdi. Melek Alkan'ın ailesiyle uzun süre sohbet eden 2 kişi, yanlarında getirdikleri kutudaki baklavayı da ikram etti.

Kabakçı baklavayı yedikten kısa bir süre sonra fenalaşarak yere düştü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Metin Kabakçı'yı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yapılan ilk tetkikler sonucunda zehirlendiği ortaya çıkan Metin Kabakçı, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Eve gelen iki kişiden şüphelenen ve araştırmasını derinleştiren Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, zehirli baklavayı eski damat Ferudun Alkan'ın yolladığını belirledi.

Kabakçı'nın evine gelen 2 kişi ve eski damat Ferudun Alkan hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 40'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Ferudun Alkan'ın eve giden kişilerle pastaneden baklava aldığı, yanında taşıdığı tozu tatlıya döktüğü tespit edildi.

Baklavaya dökülen maddenin Antalya Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelendiği ve yüksek dozda alındığı takdirde 'akut toksik' etki gösterdiğine dair rapor hazırlandığı kaydedildi.