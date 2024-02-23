Zehir tacirlerine geçit yok: 227 şüpheli yakalandı!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince 498 ekip, 1590 personel ve 24 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla aralarında Adana, İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 46 ilde Narkoçelik-2 operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 983 kilogram uyuşturucu madde, 92 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 227 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, görüntülerini de paylaştığı operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.