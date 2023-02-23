Zaniolo'dan flaş iddia! "Sezon sonu ayrılıyorum"

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-kırmızılıların 15 milyon euro bedelle Roma'dan transfer ettiği İtalyan yıldız ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Takvim Gazetesi'nde yer alan iddiaya göre; Cimbom'un yeni yıldızı, Başkan Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Hotel'de kalıyor. Sarı-Kırmızılı yöneticiler İtalyan yıldıza, "Daha rahat edebilmen için sana ev tutalım. Daha düzenli yaşarsın" teklifinde bulundu ancak beklemedikleri bir cevapla karşılaştı.

İtalyan yıldız, sarı kırmızılı kurmayların bu önerisine "Kaldığım otelde mutluyum. Zaten sezon sonunda gideceğim" yanıtı verdi.

Cimbom 16 milyon euro kâr elde edecek

Milano ekibinin sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve reddedemeyeceği bir teklif sunacağı iddia ediliyor.

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, Zaniolo'nun sözleşmesine 35 milyon euro'luk serbest kalma bedeli eklemişti.

Galatasaray oyuncuyu 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. 35 milyon euro bedelle satarsa 20 milyon euro kâr elde etmiş olacak. Bu 20 milyon euro'nun yüzde 20'lik kısmı (4 milyon euro) Roma'ya verilecek. Bu durumda Galatasaray tek bir oyuncudan yarım sezonda 16 milyon euro gibi bir para kazanmış olacak.

Transfermarkt verilerine göre 30 milyon euro değeri olan İtalyan yıldızın sözleşmesi 2027'de bitiyor.

Roma, yıldız futbolcuyu diğer bir İtalyan devi Inter'den 2018 yılında 6.7 milyon euro karşılığında renklerine katmıştı.