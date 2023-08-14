Zaniolo Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa'ya transferiyle ilgili son dakika haberleri gelme devam ediyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Zaniolo, İngiltere Premier Lig takımına transfer olmaya sıcak bakıyor.

Aston Villa'nın geçen hafta satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı iddia edilirken, İngiliz kulübünün bu hafta içinde transferi bitirmeyi umduğu belirtildi.

20+7 milyon Euro

İspanyol AS gazetesi ise teknik direktör Unai Emery'nin isteği üzerine Aston Villa'nın Zaniolo için kiralama teklifini 3 milyon eurodan 5 milyon euroya yükselttiğini belirtti.

İngiliz kulübünün teklifi 20 milyon euro zorunlu satın alma ve 7 milyon euro bonusu da içeriyor.

Nicolo Zaniolo geçtiğimiz ara transfer döneminde transfer olduğu Galatasaray'da, geçen sezon 10 Süper Lig maçına çıkmış ve 5 kez fileleri havalandırmıştı.