Zaniolo Cimbom'da kalacak mı? Babası açıkladı!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Nicolo Zaniolo'nun geleceği netleşmeye başladı. Avrupa'dan birçok talibi olan Nicolo Zaniolo'nun babası Igor Zaniolo, İtalyan basınına oğlunun geleceğiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

"Nico'yu Şampiyonlar Ligi için aldılar"

İtalyan basınına konuşan Igor Zaniolo, "Nicolo, Galatasaray'da çok iyi gidiyor. Onu özellikle gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi kadrosu için aldılar. Galatasaray'da kalacak." dedi.

"İstanbul'u seviyor ve mutlu"

Milan'a transfer söylentisiyle ilgili soruya Igor Zaniolo, "Birçok transfer söylentisi var ama Nicolo'nun belli bir fiyatı var. Ayrıca, İstanbul'da çok mutlu ve seviyor." ifadelerini kullandı.

Cimbom Zaniolo için 30 milyon euro istiyor

Galatasaray, Roma'dan 15 milyon euro ve sonraki satış karından yüzde 20 pay ile transfer ettiği Nicolo Zaniolo'nun satış bedelini belirledi. Galatasaray yönetimi, İtalyan yıldıza 30 milyon euronun altında gelen teklifleri değerlendirmeye almayacağını söyledi.

Galatasaray formasıyla bu sezon 10 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo, 5 gollük bir katkı sağladı.