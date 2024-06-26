Zaniolo ayrılıyor! Galatasaray teklifi kabul etti

Geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonluğun ardından yeni sezonun hazırlıklarına hız kesmeden başlayan Galatasaray'da iç ve dış transfer hamleleri devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların genç İtalyan yıldızı Zaniolo, sezonu Aston Villa'da kiralık geçirmişti. Atalanta ve Milan'ın tekliflerini değerlendiren Galatasaray nihai kararını verdi.

Zaniolo ülkesine dönüyor

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Atalanta'nın Nicolo Zaniolo için önerdiği 20 milyon euroluk teklifi kabul etti.

Buna göre Atalanta, sarı-kırmızılılara kiralama bedeli olarak 5 milyon euro ödeyecek. Zaniolo'nun zorunlu satın alma opsiyonu ise 15 milyon euro olacak.