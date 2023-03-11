Zaniolo attı, Cimbom evinde kazandı! 1-0

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 25. haftada Kasımpaşa'yı konuk etti. Nef Stadı'nda oynanan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazanarak liderliğini sürdürdü. Puanını 60'a yükselten Sarı-kırmızılı ekip en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 9'a yükseltti.

Zaniolo ilk maçında golle buluştu

Roma'dan ara transfer döneminde kadroya dahil edilen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ilk golünü taraftarı önünde kaydetti. Maça ikinci yarıda dahil olan Zaniolo 57. dakikada topu ağlara gönderdi.

Zaniolo'nun kaydettiği gol dışında maçta başka gol olmadı ve Galatasaray rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Nelsson cezalı

Galatasaray'ın bel kemiği olarak nitelendirilen Victor Nelsson da karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Danimarkalı stoper önümüzdeki hafta oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de tarihe geçti

Hükmen galip sayıldığı Gaziantep FK maçından sonra Kasımpaşa karşısında da galip gelen Galatasaray, üst üste 14. galibiyetini alarak Beşiktaş'ın 1959-1960 sezonundaki 13 maçlık galibiyet serisini geçti ve rekoru eline geçirmiş oldu.