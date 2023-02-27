Zaniolo 10 dakikada tam puan aldı!

Galatasaray, depremzedeler yararına oynanan hazırlık maçında Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Sarı kırmızılı ekibin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, maçın 80. dakikasında oyuna dahil oldu ve attığı golle taraftarlardan tam not aldı.

Oyuna girdi, golünü attı

Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Nicolo Zaniolo 80. dakikada Berkan'ın yerine oyuna girdi. Oyuna girdikten sonra takımına hareketlilik kazandıran İtalyan yıldız, kaleciyi çalımlarayak şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

"Romalıları endişelendiren gol"

Corriere Dello Sport'ta, "Romalıları endişelendiren gol" başlığıyla verilen haberde ise; "Romalıları endişelendiren o gol hemen geldi. Nicolo Zaniolo'nun Şubat ayında ülkeyi vuran korkunç depremde hayatını kaybeden genç bir Galatasaray taraftarının onuruna 17 numarayı seçtiği yeni Galatasaray formasıyla coşması sadece birkaç dakika sürdü. Galatasaray depremin şokunun ardından liglerin yeniden başlamasını beklerken, 33 yaşındaki Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünde Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı. Maçın 80. dakikasında oyuna giren Zaniolo uzatma dakikalarında yeni takımı adına ilk golü atarak taraftarlarına merhaba dedi." yazıldı.