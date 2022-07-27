Zamlı sigara fiyatları belli oldu!
27 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere Philip Morris grubu sigaralara zam geldi! İşte zamlı fiyat listesi!
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı ile alkole yüzde 25, sigaraya yüzde 10 oranında zam gelmişti.
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Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL’den 0.79 TL’ye çıktı.
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Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş'ın açıklamasına göre JTİ grubuna uygulanan sigara zammının ardından Philip Morris BAT ve İmperial grubu sigaralara zam yapıldı.
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Sigara zammının ardından Japan Tobacco International (JTI) grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL'yi gördü.
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