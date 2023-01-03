Zamlı memur ve emekli maaşları belli oldu
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber memur ve emeklilerin yeni zamlı maaşları belli oldu. İşte en düşük memur ve memur emeklisi maaşları!
TÜİK, aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre, emeklinin alacağı zam yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,40 oldu.
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Refah payı hariç enflasyon rakamlarına göre; Yüzde 16,48'lik oranla en düşük memur maaşı 10 bin 606 TL'ye çıktı.
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Yine refah payı hariç en düşük emekli memur maaşı 7 bin 79 TL oldu.
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TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 15,40 oldu.
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