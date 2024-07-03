AjansHaber.com.tr Gündem Zamlı memur maaşları belli oldu

Zamlı memur maaşları belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

2024 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti. Bu kapsamda, Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 10 artış öngörülmüştü.

Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 9,31 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 19,31 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 24,73 artış sağlandı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 177 liraya, en düşük memur emekli aylığı 14 bin 741 liradan 17 bin 587 liraya yükseldi.

Bu artışlar neticesinde 2024 yılı temmuz dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:

 

UNVANLAR

DRC.

NET GÖREV AYLIĞI (*)

2024 Ocak-Haziran(TL)

2024 Temmuz-Aralık (TL)

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)

1/4

49.867

59.467

MEMUR- (Üniversite Mezunu)

9/1

 34.235

40.817

UZMAN ÖĞRETMEN

1/4

44.085

52.568

ÖĞRETMEN

1/4

39.781

47.433

BAŞKOMİSER

3/1

48.920

58.338

POLİS MEMURU

8/1

 44.292

52.816

UZMAN DOKTOR

1/4

82.026

97.836

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)

5/1

40.179

47.909

MÜHENDİS

1/4

50.869

60.663

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)

11/1

 35.490

42.313

PROFESÖR

1/4

 72.422

86.378

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

 48.003

57.243

VAİZ

1/4

 41.582

49.582

AVUKAT

1/4

 47.823

57.028

 

(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kayseri'de olaylı gece!
Murat Kurum yeniden kabinede! Murat Kurum kimdir?
Berat Albayrak’tan Malcolm X Mesajı!
Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi TBMM'ye geliyor!
Türk bayrağını indirmeye çalışan şahıs vuruldu
Bakan değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandı!
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kimdir?