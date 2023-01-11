Zamlar TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüyor!

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dosyalarının 1760 dosya içinden cımbızlanarak "dokunulmazlığın kaldırılmasının" görüşüleceğini anımsattı.

Komisyonun, dosyaları sırasına göre değerlendirmesi gerektiğini savunan Dervişoğlu, "TBMM uhdesindeki bir komisyonun iktidar partisinin siyasi hesap ve hezeyanlarına alet edilmesini kabul etmiyoruz. Komisyonun uygulamalarının ve bu uygulamalara meşruiyet kazandırma arzularının bir aparatı olmamak adına karma komisyon toplantısına katılmayacağımızı, bu sığ siyasi hesapların bir tarafı haline gelmeyeceğimizi bir kez daha TBMM'de kamuoyuna duyuruyoruz." diye konuştu.

Dervişoğlu, komisyonun bu gündeminin, muhalefeti sindirme çabasının bir sonucu olarak tarihteki yerini alacağını belirterek, ne parlamentonun ne de komisyonun, Türk milleti dışında hiçbir kuvvetin görevlisi olmadığını söyledi.

Dikkatli bir karar verilmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, "Aksi takdirde siyaseten istifade etmek amacıyla TBMM gündemine taşıyacağınız bu dokunulmazlık kaldırma hedefinin size hiçbir şey kazandırmayacağını da göreceksiniz, aynı zamanda da yaptığınız bu işin altında kalacaksınız." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'ye açılan kapatma davası konusunda tutumlarının belli olduğunu aktardı. Bekir Şahin'in yaptığı basın açıklamasına da tepki gösteren Özel, Şahin'in adeta bir siyasi gibi davrandığını ve bunu doğru bulmadıklarını söyledi. Askerin siyasete, kamuoyuna, seçmene "istikamet dayattığını" ileri süren Özel, şöyle konuştu:

"Bu, bir tek iktidara yapıldığı zaman mı darbedir, iktidara yapıldığında mı vesayettir? Gitmekte olan bir iktidara alkışlarla destek verip gelmekte olan yeni yürütmeye veya onu seçecek millete, halka 'bunlara oy verirseniz biz karşısındayız, bak, biz kimi alkışlıyoruz' demek vesayet değil midir? Siyasete istikamet dayatmak değil midir? Millete muhtıra değil midir? Halka gözdağı değil midir? Buna hiçbir şey demeyecek mi Adalet ve Kalkınma Partisi?

Günlerdir buna susuyorsunuz; yürütmenin başı olarak bir partinin genel başkanı, 'Fırtına obüsleri yaptık. Askerin durumunu iyileştireceğim, savunmada şunu yapacağım' dese asker de gidip alkışlasa, ona bir şey diyen yok. Ana muhalefet liderinin yurt dışı temaslarını alaycı bir dille eleştirirken avuçları patlıyor beylerin. Askeri vesayete karşı mağduriyet anlata anlata geleceksiniz, gelişinize bakmazlar gidişinize bakarlar demokrasi terazisine çıkacaksanız, kantarına çıkacaksanız. Buna mı kaldınız? Kuvvet komutanlarının alkışına mı kaldınız? Valisi yetmedi, kaymakamı yetmedi, emniyet müdürü yetmedi, mesajlarla davet verdiğiniz devlet memurları yetmedi, kuvvet komutanlarının alkışına mı kaldınız ya? Erdemliler hareketinin geldiği yere bak, savrulduğu yere bak."

Milletin verdiği iradeyi kullanmak gerek

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, dün Genel Kurul kapandığı için yapılması gereken işlerin yapılamadığını ve bundan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "(Genel Kurul kapansın) diye hassaten gayret sarf etmeyi de demokrasi anlayışınız içerisinde nereye oturttuğunuzu da bilemiyorum." dedi.

Yaklaşık 2 ay evvel AK Parti Grubu olarak, başörtüsüne yönelik Anayasa değişiklik teklifi hakkında diğer siyasi parti gruplarını ziyaret ettiklerini anımsatan Zengin, "Ben bu hafta içerisinde siyasi parti gruplarındaki mevkidaş arkadaşlarımı aradım ve bir randevu talebimiz oldu. Şimdi, bu talep karşısında gelişen tavırdan yola çıkarak şunu söylemek istiyorum: Evet, haklısınız bir ülkede demokrasinin varlığı iktidar ile muhalefetin varlığıyla teşkil eder fakat bu varlığın oluşması vatandaşın verdiği reylerle olur." dedi.

Milletin verdiği iradeyi kullanmak gerektiğini belirten Zengin, ancak Anayasa Mahkemesi kararı ve Karma Komisyon'un toplanması gerekçe gösterilerek kendilerine randevu konusunda "hayır" cevabı verildiğini söyledi.

Zengin, bugün MHP Grubuyla bir araya geldiklerini ifade ederek, "Daha evvelden planladığımız gibi, önümüzdeki hafta perşembe günü Anayasa Komisyonuna biz kendi (başörtüsüne yönelik) anayasa teklifimizi getireceğiz ve bu süreci devam ettireceğiz." diye konuştu.

"Gitmekte olan, gelmekte olan" iddialarının sürekli tekrarlandığını dile getiren Zengin, buna milletin karar vereceğini kaydetti. Zengin, Türkiye'de yargı ve askeri bürokrasinin vesayetini sonlandıran partinin de AK Parti olduğuna işaret ederek, "O yüzden AK Parti'ye teşekkür etmeniz lazım, vatandaşla olan temasınızı arttırdığı için." dedi.

Zengin, Türkkan ve Başarır'ın dokunulmazlık dosyalarının Adalet ve Anayasa Karma Komisyonda görüşülmesiyle ilgili, bir tarafta şehit ailesine yönelik nahoş sözler, diğer tarafta bir mahkeme başkanına verdiği karardan dolaya hakaret ve tehdit konusunun olduğunu ifade etti. Zengin, komisyonun da görevini ifa ettiğini belirtti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, bir tarafta karma komisyonda dokunulmazlığın kaldırılması varken Anayasa değişikliğini konuşmak için takvimin uygun olmadığını ifade ettiklerini söyledi.

Siyaset yaptıklarını vurgulayan Dervişoğlu, "Bir daha talep edin efendim. Siz o talepte bulunun, biz de yetkili organlarımızla düşünelim, yani çoğunluk var diye neredeyse burnunuz düşse yerden almayacaksınız, böyle uzlaşma zemini oluşmaz." dedi.

Bu konuşmaların ardından alınan karar gereğince gündemdeki konular görüşülmeyerek öncelikli olarak memur ve emeklinin maaşlarında düzenlemeyi içeren Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı KHK’lerde değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. Bugün tamamlanması beklenen kanun yasalaşsa da memur maaşlarının bodrolarının hazırlanması tamamlandığı için zamların ek bodro ile memurlara yansıtılacağı ifade edildi.