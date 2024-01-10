Zam sonrası maaşa ve çalışma yılına göre kıdem tazminatı!
Milyonlarca çalışanı etkileyen kıdem maaşı yeni yılda yüzde 49.26 artarak, 35 bin 59 liraya yükseldi. İşte maaşa ve çalışma yılına göre kıdem tazminatı...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; enflasyon aralık ayında aylık bazda 2,93 arttı. Enflasyondaki yıllık artış ise yüzde 64,77 oldu.
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Öte yandan enflasyon rakamının netleşmesiyle yüzde 49,25 olan memur zammına bağlı olarak 2024 yılında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.
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Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor.
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Bilindiği gibi de kıdem tazminatı tavan fiyatı, memur maaş katsayısındaki artışa göre belirleniyor. Milyonlarca çalışanı etkileyen kıdem maaşı yeni yılda yüzde 49.26 artarak, 35 bin 59 liraya yükseldi.
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