AjansHaber.com.tr Spor Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray, bu akşam Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Zalgiris Vilnius'a konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçına deplasmanda bugün Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius karşısında çıkacak.

Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

Rövanş İstanbul'da

Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak.

Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Muhtemel 11'ler

Zalgiris Vilnius: Gertmonas, Mikoliunas, Kazukolovas, Vucur, Bopesu, Karashima, Kendysh, Vaca, Milickovic, Kazlauskas, Fofana

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Midtsjö, Zaniolo, Mertens, Kerem, Barış Alper Yılmaz

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Süper Lig'in dev kulübüne talip: 665 milyon Euro
Cimbom'dan yıldız oyuncuya dev teklif!
Galatasaray'dan flaş KAP bildirimi!
Fatih Terim için flaş iddia!
Trabzonspor'dan çok konuşulacak açıklama!
Avrupa'daki muhtemel rakiplerimiz belli oldu
Saiss'ten Şenol Güneş'e ağır eleştiri!