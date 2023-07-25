Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler
Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray, bu akşam Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Zalgiris Vilnius'a konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçına deplasmanda bugün Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius karşısında çıkacak.
Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.
Rövanş İstanbul'da
Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak.
Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
Muhtemel 11'ler
Zalgiris Vilnius: Gertmonas, Mikoliunas, Kazukolovas, Vucur, Bopesu, Karashima, Kendysh, Vaca, Milickovic, Kazlauskas, Fofana
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Midtsjö, Zaniolo, Mertens, Kerem, Barış Alper Yılmaz
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