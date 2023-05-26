ZAHA, Donanma’ya teslim edildi!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Deniz piyadelerimize sahada önemli avantaj sağlayacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslimatlarına başladık. Mayın ve zırh koruması, ateş gücü ve hareket yetenekleriyle dünyada bu kabiliyete sahip iki ülkeden biriyiz. ZAHA Donanmamıza hayırlı olsun” dedi.

Teslim töreninde bir konuşma yapan Demir şu konulara değindi:

“ZAHA aracımız aslında dünyada belki de şu anda en iyi araç sınıfındaki en iyi araç olarak lanse edilebilir. Çünkü çok çok az bir ülkede üretilmekte, aracımızın son model gelişmelerle en iyisi olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Burada 23 adet afibi hücum personel aracı, iki adet anfibi hücum komuta aracı, iki adette anfibi kurtarma aracı olmak üzere toplam 27 adet ZAHA’nın tedarik edilmesi planlanmıştır.

Hiçbir ülkeye bağımlı kalmaksızın kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz ateş gücü ve hareket kabiliyeti yüksek ürünlerimizin sahaya verilmesi özellikle stratejik alanlarda tamamen kendine yeterli bir ülke olmamız gerektiğini sürekli vurguluyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda sadece konvansiyonel harp araçları değil yeni nesil teknolojik ve farklı ihtiyaçlara cevap verebilen araç geliştirme çalışmalarımıza Türkiye yüzyılı mimari Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm paydaşlarımıza tekrar teşekkürler ediyorum.

Burada bir konuya da vurgu yapmak istiyorum aslında Türkiye’de faaliyet gösteren tüm firmalar Türk Firmasıdır. Mesela FNSS’deki ortaklık yapısı bizim onların yerli firmalar görünmesi konusundaki hiçbir tereddütümüz yoktur. Çünkü gördüğünüz gibi çok sayıda projemizi yapıyorlar ve milli bir firma olarak düşünüyoruz. Bunların hepsinin Türk şirket olduğunu gördüğünü ve görülmesi gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum. Çünkü bunlar katma değer oluşturan şirketlerdir.”

ZAHA'nın Deniz kuvvetlerine teslim töreninde İsmail Demir ZAHA'nın üzerinde test havuzuna girdi.

ZAHA(Zırhlı Amfibi Hücum Aracı)

ZAHA, bir amfibi çıkarma operasyonu esnasında gemi ile sahil arasındaki mesafeyi en hızlı şekilde alma kabiliyetine sahip olan bir araçtır. Harekâtın çıkarma safhasında, kıyıya yanaşan havuzlu çıkarma gemilerinden denize inebilmekte ve aradaki mesafeyi yüksek süratle kat ederek, birliklerin koruma altında ve ateş desteği ile kısa zamanda karaya çıkmasını sağlamaktadır.

Suda direnci azaltmaya yönelik gövde tasarımı ve güçlü su jetleri ZAHA’ya, denizde 7 knot azami sürat ile yüksek hareket kabiliyeti kazandırmaktadır. Karada maksimum 70 km/s hıza ulaşan, %60 dik eğim tırmanabilen, %40 yan eğimde tutunabilen ZAHA, 90 cm dik engelleri ve 2 m hendekleri de kolaylıkla geçebilmektedir.

ZAHA, 12.7 mm MT ve 40 mm Otomatik Bomba Atar barındıran uzaktan komutalı kulesi ile yüksek ateş gücüne sahiptir. Personel Taşıyıcı, Komuta Aracı, Kurtarma Aracı ve Mayın Geçit Açma Aracı olmak üzere dört değişik konfigürasyona sahiptir.