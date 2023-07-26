Zaha çalımı sonrası Ali Koç'tan ilk açıklama!

Fenerbahçe'ye transferi son anda gerçekleşmeyen Wilfred Zaha'nın Galatasaray'a transfer olmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan önemli açıklamalar geldi.

Wilfred Zaha ile bir süredir görüşme halinde olduklarını belirten Ali Koç, "Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9’a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım Transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar yüzde 100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim." dedi.

"Başka transferlerde de bunu yaptılar"

Galatasaray'ın başka transferlerde de rakamı doğru açıklamadığını iddia eden Ali Koç, "Bizim yüzde 50'mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Dolayısıyla nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.