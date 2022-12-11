Zafer Partisi ırkçılıkta vites yükseltti

Siyasi stratejisini mülteci düşmanlığı üzerine kuran Zafer Partisi'nde ırkçı paylaşımların ardı arkası kesilmiyor.

Zafer Partisi Zonguldak Gençlik Kolları'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Suriyelilerin üremesi için harcadığımız parayı sığır yetiştirmek için kullansaydık etin kilosu 15 TL olurdu" ifadelerine yer verildi.

Suriyeli mültecileri, hayvandan bile değersiz gösteren skandal paylaşıma Zafer Partisi Genel Merkezi'nden henüz bir tepki gelmedi.

Mültecilere yönelik ayrımcı ve incitici siyaset dilini giderek sertleştiren Zafer Partisi, son paylaşımıyla ise vicdanları yaraladı.