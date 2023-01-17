Zafer Algöz: Herkes şöhret olmak istiyor

"İnsan, 100 yaşına kadar oyunculuk yapabilir"

Sanatçı Algöz, İstanbul Devlet Tiyatrolarında, yönetmenliğini üstlendiği "Rumuz Goncagül" oyununu sahneye koyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben şöyle görüyorum; futbolu oynama yaşın geçince, 35 yaşından sonra artık gidip teknik direktörlük yapayım dersin. Bizim meslekte öyle bir şey yok. İnsan, eğer aklı fikri yerindeyse 100 yaşına kadar bile oyunculuk yapabilir. Dünyada özellikle yaşlı oyuncular çok kıymetlidir. Hele tiyatro yapıyorsa el üstünde tutulur. Çünkü 2 saatlik performans sergiliyorsun. Benim Rumuz Goncagül oyunundaki görevim yönetmenlikti. Yönetmenliğin şöyle bir tarafı var, oyunun tamamından sorumlusunuz. Dekoru, ışığı, oyuncunun kullanacağı tespihten giydiği ayakkabıya kadar bütün detaylardan siz sorumlusunuz. Bir dünyayı kuracaksınız ve oyuncuları o dünyaya göre akort edeceksiniz. Aynı futbol takımı gibi kolektif bir ruh yakalayıp oyun çıkarmak derdindesiniz. Bunu her akşam insanlara oynamak zorundasınız."

Sahnede olmanın lezzetinin çok farklı olduğunun altını çizen Algöz, Devlet Tiyatrolarında birçok oyuncunun hayal bile edemeyeceği birçok rolü oynama şansına sahip olduğunu söyledi.