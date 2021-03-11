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Z kuşağının meslek tercihi SEO’luk

Kendi işini yapmak isteyen ve internet dünyasının içine doğan Z kuşağının meslek tercihinin başında SEO’luk geliyor. Arama motoru optimizasyonu anlamına gelen SEO’luk şirketlere dijital ortamda en iyi sonucu almaları için hizmet veriyor.

Kendi işini yapmak isteyen ve internet dünyasının içine doğan Z kuşağının meslek tercihinin başında SEO’luk geliyor. Arama motoru optimizasyonu anlamına gelen SEO’luk şirketlere dijital ortamda en iyi sonucu almaları için hizmet veriyor. Pandemi sonrası mobil dünyaya uyum sağlamaya çalışan KOBİ’ler için de SEO kurtarıcı durumunda.

İnternet sayesinde girişimcilikte önceki nesillere göre daha atılgan olan Z kuşağının (2000 yılı sonrası doğanlar) yeni gözdesi SEO’luk. Şirketlerin üst düzey yöneticisi anlamına gelen CEO’lardan bahsetmiyoruz. İngilizce bir kelime olan SEO’nun (Search Engine Optimization) açılımı ülkemizde ‘arama motoru optimizasyonu’ olarak geçiyor.

BİR ŞİRKETE BAĞLI DEĞİLSİN, SERMAYEN TEKNOLOJİ VE SEN
Şirketlerin dijital ortamda görünür kılınması, hedef kitleye ulaşılması, sosyal medyada daha aktif olma gibi ihtiyaçlar SEO’lardan soruluyor. Bu işi yapanların çoğu aynı anda onlarca firmaya danışmanlık yaptığı için gençlerin de tercihi. Yani bir firmaya bağlı değiller. Anlaştığınız takdirde, bu internet ve sosyal medya hastaları size en iyi hizmete sunmak için çalışıyor.

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