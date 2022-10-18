Yüzyüzeyken Konuşuruz sınırlarını genişletiyor!
Yüzyüzeyken Konuşuruz, 2011'de Engin Sevik ve Kaan Boşnak tarafından kurulmuş alternatif rock grubu. Başlarda Kaan Boşnak'ın kendi şarkılarını kaydedip yayınlamasıyla oluşan proje, dinleyicilerinden yoğun ilgi ve beğeni topladı. Şimdiyse sınırlarını genişleterek Avrupa turnesine çıkıyor!
Yüzyüzeyken Konuşuruz, 2022 yazında arka arkaya verdikleri konserlerin sonrasında, Türkiye’deki son konserini Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde veren Yüzyüzeyken Konuşuruz, Avrupa Turnesi’nin müjdesini verdi.
Yeni albümleri için stüdyo çalışmalarını sürdüren grup, Avrupa Turnesi ile de dinleyiciyle buluşmaya devam edecek.
Avrupa turnesi takvimi
6 Kasım’da Londra konseri ile turneye başlayacak
10 Kasım'da Amsterdam, 12 Kasım’da Dortmund
13 Kasım’da Frankfurt
16 Kasım’da Gent
18 Kasım’da Manhheim
19 Kasım’da Köln
1 Aralık'ta Berlin,
2 Aralık'ta Stuttgart
10 Aralık'ta Bakü'de sahne alacak.
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