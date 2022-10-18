Yüzyüzeyken Konuşuruz sınırlarını genişletiyor!

Yüzyüzeyken Konuşuruz, 2022 yazında arka arkaya verdikleri konserlerin sonrasında, Türkiye’deki son konserini Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde veren Yüzyüzeyken Konuşuruz, Avrupa Turnesi’nin müjdesini verdi.



Yeni albümleri için stüdyo çalışmalarını sürdüren grup, Avrupa Turnesi ile de dinleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Avrupa turnesi takvimi

6 Kasım’da Londra konseri ile turneye başlayacak

10 Kasım'da Amsterdam, 12 Kasım’da Dortmund

13 Kasım’da Frankfurt

16 Kasım’da Gent

18 Kasım’da Manhheim

19 Kasım’da Köln

1 Aralık'ta Berlin,

2 Aralık'ta Stuttgart

10 Aralık'ta Bakü'de sahne alacak.