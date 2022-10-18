AjansHaber.com.tr Kültür Sanat Yüzyüzeyken Konuşuruz sınırlarını genişletiyor!

Yüzyüzeyken Konuşuruz sınırlarını genişletiyor!

Yüzyüzeyken Konuşuruz, 2011'de Engin Sevik ve Kaan Boşnak tarafından kurulmuş alternatif rock grubu. Başlarda Kaan Boşnak'ın kendi şarkılarını kaydedip yayınlamasıyla oluşan proje, dinleyicilerinden yoğun ilgi ve beğeni topladı. Şimdiyse sınırlarını genişleterek Avrupa turnesine çıkıyor!

Yüzyüzeyken Konuşuruz, 2022 yazında arka arkaya verdikleri konserlerin sonrasında, Türkiye’deki son konserini Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde veren Yüzyüzeyken Konuşuruz, Avrupa Turnesi’nin müjdesini verdi.

Yeni albümleri için stüdyo çalışmalarını sürdüren grup, Avrupa Turnesi ile de dinleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Avrupa turnesi takvimi 

6 Kasım’da Londra konseri ile turneye başlayacak

10 Kasım'da Amsterdam, 12 Kasım’da Dortmund

13 Kasım’da Frankfurt

16 Kasım’da Gent

18 Kasım’da Manhheim

19 Kasım’da Köln

1 Aralık'ta Berlin,

2 Aralık'ta Stuttgart

10 Aralık'ta Bakü'de sahne alacak.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yarışma düzenliyor
Yüzyüzeyken Konuşuruz sınırlarını genişletiyor!