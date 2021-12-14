Yüzünü asitle yakan kişiyle evlenen Berfin Özek'in babası konuştu

Yüzünde yanıklar oluşan genç kız tedavisinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Sağ gözü görme yetisini kaybeden Özek'in göz kapakları ve dudağına estetik operasyon yapıldı. Saldırının ardından yakalanıp, tutuklanan Çeltik, 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.