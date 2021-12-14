Yüzünü asitle yakan kişiyle evlenen Berfin Özek'in babası konuştu
Hatay'da sevgilisi Casim Ozan Çeltik'in (23) asitli saldırısıyla yüzünden yaralanan Berfin Özek'in (21), aynı kişiyle evlenmesi babasının tepkisine yol açtı.
Buluttepe Mahallesi'nde 15 Ocak 2019 tarihinde dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in asitli saldırısına uğradı.
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YÜZÜ YANDI, GÖZÜNÜ KAYBETTİ
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Yüzünde yanıklar oluşan genç kız tedavisinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Sağ gözü görme yetisini kaybeden Özek'in göz kapakları ve dudağına estetik operasyon yapıldı. Saldırının ardından yakalanıp, tutuklanan Çeltik, 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Genç kız, 2020 yılı Nisan ayında, davanın görüldüğü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikâyetini geri aldı.
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