Yüzüklerin Efendisi devam filmleri çekilecek!
J.R.R. Tolkien’in kaleme aldığı Yüzüklerin Efendisi serisinin yeni filmleri geliyor. Filmin yapım şirketi Warner Bros., New Line Cinema ile anlaştığını ve yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri çekmeyi planladığını açıkladı.
J.R.R. Tolkien’in kaleme aldığı Yüzüklerin Efendisi serisinin yeni filmleri geliyor. Filmin yapım şirketi Warner Bros.,
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New Line Cinema ile anlaştığını ve yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri çekmeyi planladığını açıkladı.
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Tüm dünyada hasılat rekoru kıran ve devam filmleriyle hayranlarından tam not alan Yüzüklerin Efendisi serisi yeniden beyazperdeye uyarlanıyor.
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Warner Bros. yaptığı açıklamada yazar J.R.R Tolkien'in kitaplarına dayanan yeni filmlerin yolda olduğunu duyurdu.
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