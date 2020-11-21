Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı!

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, "Pfizer - BioNTech firmasına ait aşıda oldukça tatmin edici sonuçlara ulaşıldı" dedi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, Amerikan ilaç firması Pfizer'in Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği ve koronavirüste yüzde 95 etki sağlayan aşısının Sakarya'da 40 gönüllüye uygulandığını bildirdi.

"SONUÇLAR TATMİN EDİCİ"

SAÜ'nün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla hız kazanan aşı çalışmalarında 3'üncü aşamaya gelindiği, Pfizer ve BioNTech firmasına ait aşı çalışmalarının pek çok ülkede denenmeye başladığı anımsatıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Dekan Karabay, iki firmaya ait aşının Sakarya'da birçoğu profesör olan sağlık çalışanlarına ve istekli vatandaşlara uygulandığını belirterek, "Aşı, 40 gönüllü üzerinde uygulandı. Pfizer-BioNTech firmasına ait aşıda tatmin edici sonuçlara ulaşıldı. Aşı uygulanan gönüllüler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi enfeksiyon servisi bünyesindeki Erişkin Aşı Polikliniği tarafından takip edilmektedir. Bunun yanında aşı ülkemizde de birçok klinik araştırma durumuna kadar geldi. Yakın gelecekte insanlara uygulanacaktır." açıklamasında bulundu.

VATANDAŞLARA KURALLARA UYUN ÇAĞRISI

Karabay, enfeksiyon hastalığından kurtulmanın en etkili yollarından birinin aşılama olduğunu vurgulayarak, Kovid-19 salgınına neden olan koronavirüsler için temin edilecek aşının çok faydalı olacağını ifade etti.

Kovid-19 virüsünün etkisini artırdığı bugünlerde vatandaşlardan kurallara uymalarını isteyen Karabay, şu uyarılarda bulundu: "Kişisel hijyen, virüsten korunmak için ön koşuldur. Hastalık belirtisi gösteren kişilerle temaslı oldukları kişiler izolasyon süreçlerine uymalıdır. Temizlik, maske ve mesafeye uymalıdırlar. Düğün, nişan, sünnet, pazar yeri, taziye gibi kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. İş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde Hayat Eve Sığar (HES) Güvenli Alan sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması önemlidir. Vatandaşlarımız sağlık çalışanlarına yardımcı olmak istiyorlar, bunu görüyoruz. Bu amaçla önlemlere titizlikle uyulmalı, gerek duymadıkça dışarı çıkmamaya özen gösterilmelidir."

"PANDEMİDEN EN KOLAY KURTULMA YOLU AŞI"

Sosyal medya ve yazılı basında yer alan aşıyla ilgili gerçekle ilgisi olmayan bilgilerin insanların güvensizliğine sebep olduğuna dikkati çeken Oğuz Karabay, "Kovid-19 pandemisi gibi bir salgından kurtulmanın en kolay ve güvenilir yolunun aşılama olduğunu düşünüyorum. Üstelik ülkemizde de aşılarla ilgili birçok proje hala yürütülmektedir. Umuyorum ki bu projelerden birkaçı başarılı olacak ve bu aşılar ülkemiz insanına uygulanabilecektir." ifadesini kullandı.

YÜZDE 95 ETKİLİ AŞININ FİYATI DA BELLİ OLDU

ABD'li Pfizer ve Alman BionTech şirketleri tarafından geliştirilen ve son olarak yüzde 95 oranında başarı sağladığı ifade edilen koronavirüs aşısının fiyatı da belli oldu.

Reuters haber ajansının Avrupa Birliği (AB) ile aşı şirketleri arasındaki görüşmelerde yer alan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, AB, Pfizer ve BionTech'e doz başına 15.50 avro (18.34 dolar) ödemeyi kabul etti.

Yetkili, bunun 200 milyon doz için 3,1 milyar avroya (3,7 milyar dolar) varan bir toplam fiyat anlamına geleceğini; anlaşma kapsamında 100 milyon doz aşı daha satın alınırsa toplam bedelin 4,65 milyar avroya yükseleceğini söyledi.

Yetkili, AB'nin CureVac'tan ise 225 milyon doz aşı adayı için doz başına 10 avro (11.84 $) ödemeyi kabul ettiğini, şirketin aşı bedeli olarak belirlediği 12 avrodan bir indirim olduğunu ifade etti.

AB yetkilisi, AB'nin Pfizer-BioNTech ve CureVac tarafından geliştirilen yüz milyonlarca aşı adayını garantiye altına almak için 10 milyar dolardan fazla ödeme yapabileceğini söyledi.

Anlaşma, şirketlerin aşıyı ABD'ye satması durumunda AB'ye tazminat verilmesini de öngörüyor.