Otomotivde ÖTV indirimi beklentisi!

Cumhurbaşkanına kanunla verilen motorlu taşıtlarda ÖTV’yi 3 katına kadar arttırma ve sıfıra indirme yetkisinin dün ilgili ÖTV tebliğine de işlenmesi, otomotiv sektöründe indirim beklentilerini arttırdı.

Geçtiğimiz yılın sonunda AK Parti tarafından TBMM’ye sunulan ve yasalaşan kanuna göre motorlu taşıtlar ve tütün mamüllerinden alınan Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) değiştirilebilme yetkisinin Cumhurbaşkanına verilmesi yönündeki kanun, dün Resmi Gazete’de yayınlanarak ilgili tebliğe de işlenmiş oldu.

Bu kapsamda, ÖTV tebliğinin ilgili bölümünde yer alan “vergi oranı ve yetki” başlıklı maddede düzenlemeler yapıldı. Buna göre, maddedeki “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirildi ve ÖTV (II) sayılı listede önceki uygulamada Bakanlar Kurulu’nun “motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme” yetkisi, Cumhurbaşkanınca “ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme” olarak yeniden düzenlendi.

Rutin düzenleme, beklenti oluşturdu.

Rutin bir düzenleme olarak özetlenebilecek bu gelişme ÖTV oranlarında bir değişiklik mi olacak sorularını yeniden gündeme getirdi. Aslında sıfır araçlar için doğrudan bir ÖTV indirimi gündemde olmadığı sektörün tüm paydaşlarınca biliniyor. Fakat uzun süredir beklenti ÖTV matrahlarında bir düzenleme ile fiyat indirimine gidileceği yönünde oluşuyor. Çünkü artan fiyatlardan dolayı pek çok araç artık yüzde 80’lik ÖTV dilimine girdi ve fiyatlarda bu nedenle katlandı.

Sıfır araç olmadan bir anlamı yok.

Ancak bu düzenlemeye ilişkin değerlendirme yapan pek çok sektör yetkilisi ise gerek pandemi gerekse çip krizi nedeniyle araç üretiminin, talebin çok gerisinde olduğunu vurgulayarak “Zaten sıfır araç çok az miktarda üretiliyor bir de bunun küçük bir bölümü Türkiye’ye geldiği için talebi karşılayamıyor” yorumunu yapıyorlar.

Bu nedenle ÖTV indiriminin çok da rasyonel olmayacağının altını çizen sektör yetkilileri, sıfır araç temininin arttırılmadığı sürece sorunun çok da çözülemeyeceğini söylüyor. Güncel rakamlarla orta sınıf bir aracın 400 bin TL’den başladığını hatırlatan otomobil sektörü yetkilileri, “Olmayan aracın fiyatını düşürmenin bir anlamı yok ki. Bazı araçların ikinci eli bile sıfırının üzerinde fiyatlanmış durumda. Malın değerini serbest piyasa belirler. Talep arttıkça yine fiyat artacaktır” dediler.

Öte yandan tam tersini düşünenler ise uzun zamandır bir ÖTV güncellemesine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, “Geçmişte yüzde 45-50’lik dilimler vardı. Bu uygun fiyat imkanı yaratıyordu. Artık bu dilimler ortadan kalktı. Neredeyse tüm araçlar yüzde 80’lik ÖTV dilimine girdi. Bunun mutlaka güncellenmesi gerekiyor” diyerek ayrıca engelliler için olan 450 bin TL’lik limitinde yükseltilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Tabloda “güncelleme” diyor.

ODD verilerine göre, haziran sonu itibariyla yüzde 80’lik ÖTV dilimine tam 99 adet otomobil modeli giriyor. Yüzde 70’lik dilimde 7 otomobil modeli varken, yüzde 60’lık dilimde ise yalnızca bir model kaldı. ÖTV matrahlarındaki son güncelleme geçtiğimiz yılın ağustos ayında yapılmıştı. Ağustos ayındaki bu düzenlemenin ardından, Eylül 2021 itibariyla satışta olan 192 modelden yüzde 45’lik ÖTV dilimine 1, yüzde 50’lik ÖTV dilimine 47, yüzde 80’lik ÖTV dilimine 85 araç modeli giriyordu. Yüzde 80’in üzerinde ise toplamda 59 model yer alıyordu.