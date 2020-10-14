Yüzde 75'i tamamlanmıştı... İBB'nin o projeleri de durdurduğu ortaya çıktı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı; "18 ay oldu. AK Parti zamanında başlamış olan metro projesi, onun yanında göl projesi, onun yanında otopark projelerinin takipçisiyiz. Bitirilmesini bekliyoruz. CHP'li İBB daha verdiği vaatleri bile yapmadı" ifadelerini kullandı.

TUZLA'DA 18 AYDIR OTOPARK BEKLİYOR

Şadi Yazıcı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tuzla Sahili'nde bulunan Zeminaltı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi çalışmaları hakkında şunları söyledi:

"Sahil otoparkının projesi ve planları Tuzla Belediyesi'ne aittir. 20-25 milyon tutuyor, bizim için yüksek para. İstanbul Büyükşehir Belediyesine 'Yapar mısınız?' dedik. Onlar da 'Yapıyoruz' dedi. Büyükşehir'e verdik. İhale yaptırdık. Devamını istedik, istiyoruz. Bu da kötü bir şey değil. İnşallah bitecektir. Bize ilk önce gelen mesaj buraların durdurulacağı üzerineydi. Ben biraz fazla konuşunca, 'Büyükşehir ne yapsın, devam etmek zorunda kaldı."

"GÖSTERMELİK BİLE OLSA BİR DENİZ OTOBÜSÜ GETİRMEDİNİZ"

Şadi Yazıcı; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimler öncesinde Tuzla'da yaptığı mitingde "Tuzla'yı paralel deniz ulaşımı ile İstanbul'un batısına bağlayacağım" sözlerinde hatırlatarak, "18 ay oldu, buraya göstermelik bile olsa bir deniz otobüsü getirmediniz" dedi.

"BAŞLAMIŞ OLAN PROJELERİ BİTİRME ZAHMETİNE KATLANIN"

Şadi Yazıcı; CHP Grubu tarafından "Önerge verdiniz mi?" sorusuna da cevap verdi ve "Ben bu konuda önerge vermedim. Sosyal medyadan da paylaşmadım. Sadece konuştum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni muhatap aldım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın AK Parti zamanında başlamış olan projeleri bitirme zahmetine katlanın lütfen. Bu Tuzla sizden hizmet bekliyor. Bunları dedim, diyorum ve diyeceğim" şeklinde konuştu.

"GÖSTERMELİK BİLE DENİZ OTOBÜSÜ GETİRMEDİNİZ"

Şadi Yazıcı, "Daha vaatlerinize gelmedim. Hala bekliyorum. Tuzla sahilinde daha deniz otobüsü göremedim. Her gün konuşurdunuz, sosyal medyadan oradan buradan. Kebapçı var orada, buraya bir deniz otobüsü gelmiyor. 18 ay oldu. Bir kebapçıyı kaldırıp, buraya göstermelik bile olsa deniz otobüsü getirmediniz. AK Parti zamanında başlamış olan metro projesi, onun yanında göl projesi, onun yanında otopark projelerinin takipçisiyiz. Bitirilmesini bekliyoruz. Yan yol ve Tuzla Köprüsü. Planı bitmiş. Projesi bitmiş. İhalesi bitmiş. Bir buçuk senedir Tuzla Köprüsü'nün üstü ve yan yol daha yapılmadı" diye konuştu.

"METRONUN TAKİPÇİSİYİZ"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, metro hattının sahile kadar gelmesi gerektiğini belirterek, "Metro konusunda söyledik. Burada hatırlarsanız Büyükşehir'in işlenmiş olan haritasında da gösterdik. Metro'nun da sahile kadar uzatılmasını bekliyoruz. Metro hep gündem olurdu, Metro ne oldu? Metro ne olacak? Artık bir buçuk senedir hiçbir şey duymuyorum. Metro işi bitmiş herhalde. Bitti mi? Geldi mi? Metronun takipçisiyiz arkadaşlar. Takip edeceğiz. Takip ediyorsunuz biliyorum. Başlanmış işleri bir daha yeniden açılışını yaparak iyi işler yapıyorsunuz. Metro konusunda lütfen sahile kadar işlendiğini hatırlatırım. Bunun fizibilitesi bile yapıldı" ifadelerini kullandı.

Sabah