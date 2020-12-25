Korona tedbirlerince uzaktan devam eden eğitim sürecinde, sınavların yüz yüze yapılacağının açıklaması, öğretmenlerin tepkisini çekmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sosyal medya üzerinden gösterilen tepkiler sonrası yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı.

Artan korona vakaları sonrasında okullar tatil edilmiş, uzaktan eğitim sürecine geçilmişti. Bu dönemde sınavların ve derslerin nasıl yapılacağı ise merak konusu olmuştu.

KARNE DAĞITIMI YAPILMAYACAK

Okullarda yüz yüze sınav yapılmamış öğrenciler için sadece performans ödevleri geçerli olacak ve buna göre not ortalamaları belirlenecek. Öğrencilere karne dağıtımı yapılmayacak.

SINAVLAR, TATİL SONRASINA BIRAKILDI

Yüz yüze sınavların yapılacağı net tarih ise Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre sömestr tatilinden sonra şekillenecek.