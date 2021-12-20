Yüz yüze eğitime kar engeli

Konya'da etkili kar yağışı nedeniyle 26 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitimin uzaktan yapılacağı bildirildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı merkez ilçeler Selçuklu, Karatay, Meram ile Seydişehir, Beyşehir, Derebucak, Hadim, Altınekin, Ahırlı, Yunak, Derbent, Çeltik, Akören, Sarayönü, Yalıhüyük, Bozkır, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Akşehir, Çumra, Cihanbeyli, Taşkent, Güneysınır, Tuzlukçu, Hüyük ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 20 Aralık 2021 Pazartesi eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

Kars

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 20 Aralık Pazartesi tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyaka'da 2, Arpaçay'da 3, Selim'de 11 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Aksaray

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Aralık Pazartesi ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Karaman

Karaman'ın Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde, etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Başyayla ve Sarıveliler Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Karlıova Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "İlçemizde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Aralık Pazartesi günü ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Denizli

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Babadağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 20 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.

Muğla

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Kavaklıdere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yaşanan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki Nebiler, Harmanbelen-Göncüler, Kuyualan, Erikli-Topalak, Çatak, Burnugoz okullarında eğitime 20 Aralık Pazartesi ara verildiği ve öğrencilerin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Tunceli

Tunceli'de, Pülümür ilçesinin ardından Ovacık ve Nazımiye'de de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Pülümür Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime 20 Aralık Pazartesi günü ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde de dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı iki ilçede birçok köy, mahalle ve sokak yolu ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı sebebiyle Pülümür ilçesinin yanı sıra Ovacık ve Nazımiye ilçesindeki tüm okullarda da eğitime ara verildi.

Ayrıca Ovacık ve Nazımiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ile hamile personelin de izinli sayılacağı bildirildi.

Öte yandan karla mücadele ekipleri, ilçe merkezleri ve köy yollarında ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Afşin ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Afşin ve Çağlayancerit kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle tüm okullarda 20 Aralık Pazartesi eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde ise 16 okulda olumsuz hava şartlarından dolayı yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Sivas

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İmranlı ilçemizde 20.12.2021 tarihinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 günlük ara verme kararı alınmıştır." denildi.

Öte yandan kent merkezinde ve ilçelerde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.