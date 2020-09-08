Yüz yüze eğitim olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okulların eğitime açılacağını belirten Erdoğan, "Yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte olacak" dedi.

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Velilerin ve öğrencilerin merakla beklediği "Okullar açılacak mı?" sorusuna da yanıt veren Erdoğan, "Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okullar eğitime açılacak. Yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte olacak" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİM HAYATININ AKSAMADAN DEVAM ETMESİ TEK GAYEMİZ"

Erdoğan yaptığı açıklamada, ''Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz sisteme devam edeceğiz. Ailelerin tercihlerine göre okul öncesi ve 1. sınıftan başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterecektir. Çocuklarımızın eğitim hayatının aksamadan devam etmesi tek gayemizdir'' ifadelerini kullandı.