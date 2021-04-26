AjansHaber.com.tr Gündem Yüz yüze eğitim 17 Mayıs'a kadar ertelendi

Yüz yüze eğitim 17 Mayıs'a kadar ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı, tam kapanma kararıyla ilgili, "Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs'a kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.

"29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar tam kapanma uygulanacak"Gündem

Açıklamada, şöyle denildi:

"Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Hazar Ergüçlü'den 1915 olaylarıyla ilgili paylaşım
Thodex CEO'sunun Whatsapp mesajları ortaya çıktı
"İklim Kanunu'muzla mücadelemizi hızlandıracağız"
Buca Belediyesi'nde milyonlarca liralık yolsuzluk
"Şu an dağılmış ve parçalanmış durumdalar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden'a resti çekti
Putin son karşı hamlesini yaptı