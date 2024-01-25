Yuvaya Dönüş filmi Japonya'da gösterime girdi!

Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin 100. yılı çerçevesinde Türk filmleri festivali organize edildi.

Yapımcılığını Hürriyet'in eski Japonya Temsilcisi, 39 yıllık gazeteci ve Ajans Haber Genel Yayın Yönetmeni Erdal Güven'in üstlendiği "Yuvaya Dönüş" filmi Tokyo'daki Toei sinemasında özel bir gösterimle seyirciyle buluştu.

Türk-Japon dostluğu adına birçok önemli projeye imza atan Erdal Güven, kendi romanından uyarlanan ve Japonya'da ilgiyle takip edilen Yuvaya Dönüş filmi hakkında, "Gösterilen ilgiden dolayı çok memnunum. Türk-Japon dostluğunun pekiştirilmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına projelerimi sürdüreceğim" diye konuştu.

Güven'in yazdığı kitaplarından esinlenilerek bestelenen eserlerden oluşan Türkiye-Japonya Dostluk Konseri, 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği konserle CSO Ada Ankara'da notalara dökülmüştü.

Güven aynı zamanda Japon İş Adamları ile Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Derneği (TUJİAD) Başkanlığı faaliyetini de yürütüyor.

Türkiye'de 2019 yılında gösterime giren film, 1985 yılında İran-Irak Savaşı'nda Tahran'dan tahliye edilen yolculardan biri olan Keiko ve Üsteğmen Zafer arasındaki imkansız aşkın meyvesi Yumi'nin öyküsünü konu alıyor.