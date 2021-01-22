Bayraktar AKINCI Taarruzî İnsansız Hava Aracının (TİHA) 3’üncü prototipine PT-3ün testleri tamamlandı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, başarıyla tamamlanan Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfie'sini çekti.

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, "Yuvadan uçmadan önce evde son selfie" notunu düştü.

"Yuvadan uçmadan önce evde son selfie"



Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI PT-3 ile ilgili bir video paylaştı.pic.twitter.com/44vDq1AnQE