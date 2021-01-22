'Yuvadan uçmadan önce evde son selfie'
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA ile ilgili heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
Bayraktar AKINCI Taarruzî İnsansız Hava Aracının (TİHA) 3’üncü prototipine PT-3ün testleri tamamlandı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, başarıyla tamamlanan Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfie'sini çekti.
Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, "Yuvadan uçmadan önce evde son selfie" notunu düştü.
"Yuvadan uçmadan önce evde son selfie"— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 21, 2021
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI PT-3 ile ilgili bir video paylaştı.pic.twitter.com/44vDq1AnQE
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