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Yusuf Yazıcı'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Fransız takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı. Son dakika bilgisine göre Yusuf Yazıcı'nın corona virüs testi pozitif çıktı.

Lille teknik direktörü Christophe Galtier, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galtier, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in COVID-19 olmaları sebebiyle Angers karşılaşmasında oynayamayacağını ifade etti.

 

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