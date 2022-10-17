Yusuf Yazıcı'dan özür mesajı!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Yusuf Yazıcı gördüğü kırmızı kart sonrası sosyal medyadan özür mesajı yayınladı.

Maç sonrası kendisine ait twitter hesabından açıklama yapan Yusuf Yazıcı, "Maçın atmosferiyle istemeden Gedson'a sert bir müdahalede bulundum. Hem o anda, hem maç sonrasında soyunma odasına giderek kendisine üzüntülerimi ilettim. Başta Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları olmak üzere tüm futbolseverlerden özür dilerim. Başta Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları olmak üzere stadyumda ve ekranlarda takip eden tüm futbolseverlerden özür dilerim." dedi.