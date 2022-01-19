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Yusuf Yazıcı resmen CSKA Moskova'da

Lille'de forma giyen milli yıldızımız Yusuf Yazıcı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar CSKA Moskova'ya kiralandı

Günlerdir konuşulan Yusuf Yazıcı-CSKA Moskova transferi kesinlik kazandı. 24 yaşındaki milli futbolcu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte Rus ekibine kiralandı. Yusuf Yazıcı'nın satın alma opsiyonunun ise 12 milyon euro olduğu ifade edildi.

Kariyerine Trabzonspor altyapısında başlayan milli yıldız, 2019'da Fransız ekibi Lille'in yolunu tutmuştu. Lille formasıyla toplamda 89 karşılaşmada görev alan Yusuf Yazıcı, 16 gole imzasını atarken 10 da asist yaptı.

LILLE TRANSFERİ DUYURDU

Lille Kulübü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskovaya kiralandığını resmen duyurdu.

İşte o paylaşım:

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